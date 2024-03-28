"Поликлиника, слушаю вас", — отвечает женщина в регистратуре поликлиники Даугавпилсской региональной больницы после того, как автоответчик на латышском сообщает, что все разговоры записываются. Когда через 20 минут мы звоним снова, оператор отвечает на латышском языке. "Диспансер, слушаю", — откликаются в амбулаторном отделении Даугавпилсской психоневрологической больницы. Радха работает не в Даугавпилсе. Проблемы есть и в других местах Латвии, например в Риге. С ними также сталкиваются молодые местные медики, которые не говорят по-русски. Некоторые пациенты не говорят на госязыке, и иногда коллеги переходят на русский, причем не только когда пьют кофе на кухне, но и когда говорят о пациентах в палате, на сестринском посту или в операционной. А некоторые просто не владеют латышским.
Латвия
Операции — на русском, пациенты — тоже. Что делать молодым врачам, которые русским не владеют?
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