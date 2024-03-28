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Радха — индианка с тонкими чертами лица и густыми темными волосами. Она называет Латвию своим вторым домом и смеется, что "здесь холодно или очень холодно", но она уже настолько освоилась, что во время последнего визита в Индию ей показалось "там слишком жарко". Радха учится на врача и работает в латвийской больнице. Она хорошо владеет латышским языком, но для повседневной работы этого недостаточно: иногда она думает, возможно, самый простой способ — выучить русский.

"Поликлиника, слушаю вас", — отвечает женщина в регистратуре поликлиники Даугавпилсской региональной больницы после того, как автоответчик на латышском сообщает, что все разговоры записываются. Когда через 20 минут мы звоним снова, оператор отвечает на латышском языке. "Диспансер, слушаю", — откликаются в амбулаторном отделении Даугавпилсской психоневрологической больницы. Радха работает не в Даугавпилсе. Проблемы есть и в других местах Латвии, например в Риге. С ними также сталкиваются молодые местные медики, которые не говорят по-русски. Некоторые пациенты не говорят на госязыке, и иногда коллеги переходят на русский, причем не только когда пьют кофе на кухне, но и когда говорят о пациентах в палате, на сестринском посту или в операционной. А некоторые просто не владеют латышским.

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