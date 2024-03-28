В среду, 27 марта, состоялась Генеральная ассамблея ЛОК, одним из важнейших вопросов которой являлось голосование о возможном объединении с Латвийским советом спортивных федераций (ЛССФ), что позволит создать в Латвии одну ведущую спортивную организацию, которой в будущем станет ЛОК. Среди нескольких пунктов повестки дня — утверждение отчета ревизионной комиссии. Отчет не входит в число документов Генеральной ассамблеи, опубликованных на сайте ЛОК.
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