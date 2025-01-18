"Наши продукты "говорят сами за себя". Maxima в Эстонии убрала русский язык из буклетов, а в Латвии?
Fоtо: Delfi Meedia

С этой недели эстонская Maxima перестала дублировать на русский язык описание товара в своих еженедельных рекламных буклетах. Это решение последовало вскоре после скандала, когда представитель "Максимы" в соцсетях написала, что "к сожалению, в Эстонии живет много людей, говорящих по-русски". Портал Delfi уточнил ситуацию в Латвии.

Внесение изменения в дизайн эстонского буклета для клиентов произошло буквально на днях.

  • Почему в Эстонии приняли такое решение?

  • Какая ситуация в Латвии и Литве?

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