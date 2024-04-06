Несмотря на то, что за последние пару лет Европа сократила объемы закупок природного газа у России, она по-прежнему закупает относительно большие объемы газа, обеспечивая стране-агрессору доходы, которые впоследствии используются для финансирования войны. Более того, несмотря на обязательства вообще остановить эти потоки, похоже, что полностью перекрыть "кран" не удастся. По крайней мере, в ближайшем будущем.