Несмотря на то, что за последние пару лет Европа сократила объемы закупок природного газа у России, она по-прежнему закупает относительно большие объемы газа, обеспечивая стране-агрессору доходы, которые впоследствии используются для финансирования войны. Более того, несмотря на обязательства вообще остановить эти потоки, похоже, что полностью перекрыть "кран" не удастся. По крайней мере, в ближайшем будущем.
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