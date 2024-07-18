В предпоследний день мая главе Генерального директората Европейской комиссии по транспорту и мобильности Магде Копчиньской, находившейся с визитом в Эстонии, был вручен символический железнодорожный билет на первый поезд Rail Baltic до Варшавы, отправление которого обещают на билете в 2030 году. Всего через восемь дней после вручения билета выяснилось, что незадачливый гость, поверивший обещаниям, может в 2030 году так и остаться со своим багажом на холодном зимнем перроне Юлемисте.

Председатель правления Rail Baltic Estonia OÜ Анвар Салометс в интервью Postimees ("Срок завершения строительства Rail Baltic отодвигается еще дальше", 7 июня 2024 года) пояснил, что официальной датой завершения строительства остается 2030 год, но в действительности открытие железной дороги возможно в третьем квартале 2031 года.

Всего за восемь дней срок строительства железной дороги увеличился на три четверти года. В данном ровно через пять дней комментарии срок строительства вновь сократился на три четверти года. Проект похож на мехи гармони - сжимается и разжимается в зависимости от заданной в данный момент ноты.

Текущее состояние проекта сильно приукрашено

В апреле 2021 года компания Rail Baltic Estonia OÜ презентовала дизайн будущего скоростного поезда. В числе прочего было сообщено, что железнодорожное сообщение начнется в 2026 году, с подтверждением цен и расписанием. В ситуации, когда в это же время Государственному контролю не могли сказать, сколько будет стоить железная дорога в целом, общественности сообщили точные цены на билеты до Пярну (14 евро), Риги (38 евро) и Вильнюса (76 евро).

В октябре 2021 года в промежуточном отчете Государственного контроля о реализации Rail Baltic Министерство экономики и коммуникаций, которое в то время отвечало за строительство железной дороги, непоколебимо утверждало, что железная дорога может быть введена в эксплуатацию в 2026 году. Хотя анализ Госконтроля однозначно показал, что отставание от этого срока составляет почти пять лет. Около двух месяцев спустя Rail Baltic Estonia OÜ объявило, что реалистичный срок завершения строительства железной дороги - 2030 год. Всего за пару месяцев срок завершения строительства железной дороги увеличился на несколько лет.

Разумеется, за эти дни или месяцы не возникло никаких неожиданных обстоятельств, о которых не было бы известно заранее. Все было известно, но считалось необходимым приукрасить текущее состояние проекта и не сообщать неприятные новости – будь то перенос сроков или повышение стоимости проекта.

К сожалению, эта ситуация вместе с использованием искажающей действительность риторики и создание иллюзий продолжается.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !