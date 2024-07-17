С 2024 года популярные в Латвии седаны среднего класса Audi A4 уходят в историю. Компания Audi меняет структуру названий своих моделей в связи с расширением модельного ряда, сообщает Delfi Auto.

Audi A4 дебютировала 30 лет назад и стала одной из самых востребованных моделей в своем классе. Новое поколение моделей, которые приходят ей на смену, получило название A5. Теперь цифры в названиях моделей помогут отличить машину с двигателем внутреннего сгорания (нечетные) от электрических автомобилей (четные).

Собирать Audi A5 будут на заводе в Неккарзульме. Модель будет доступна в четырех новых вариантах: A5 Sedan и S5 Sedan, а также A5 Avant и S5 Avant.

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