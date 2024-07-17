С 2024 года популярные в Латвии седаны среднего класса Audi A4 уходят в историю. Компания Audi меняет структуру названий своих моделей в связи с расширением модельного ряда, сообщает Delfi Auto.
Audi A4 дебютировала 30 лет назад и стала одной из самых востребованных моделей в своем классе. Новое поколение моделей, которые приходят ей на смену, получило название A5. Теперь цифры в названиях моделей помогут отличить машину с двигателем внутреннего сгорания (нечетные) от электрических автомобилей (четные).
Собирать Audi A5 будут на заводе в Неккарзульме. Модель будет доступна в четырех новых вариантах: A5 Sedan и S5 Sedan, а также A5 Avant и S5 Avant.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv