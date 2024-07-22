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"Этим летом мы видим общую активизацию рынка. В период отпусков активность традиционно немного ниже, но в целом ситуация стабильная, с тенденцией к росту", - отмечает Роберт Ребокс, член правления девелоперской компании Merks mājas.

Компания только что заложила капсулу времени с посланием и пожеланиями для будущих жильцов в первое здание жилого комплекса Lucavsala и продолжает другие начатые проекты. В этом году также началось так называемое предварительное бронирование в другом большом комплексе в Скансте. Lucavsala будет многоквартирным комплексом из трех жилых домов класса энергоэффективности А, в целом на 600 квартир, также проект предусматривает коммерческие помещения и многоэтажную автостоянку.

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