Подданные Литвы и Эстонии вложили в основные капиталы латвийских предприятий более одного млрд евро, свидетельствует исследование Lursoft IT.

Данные Lursoft IT показывают, что в последние годы объем инвестиций Литвы в основные капиталы латвийских предприятий вырос: в в 2023 году - на 47,29 млн евро, а в этом году — на 23,22 млн евро.

Между тем, объем инвестиций в основные капиталы латвийских предприятий лицами из Эстонии в этом году вырос еще больше — на 99,16 млн евро. В прошлом году прирост составил 28,69 млн евро, а в 2022 году – 84,16 млн евро. Сейчас в основный капиталы латвийских предприятий лица из Эстонии инвестировали 1,01 млрд евро.

Обобщенные Lursoft IT данные показывают, что в 2023 году предприятия с эстонским и литовским капиталом обеспечили рабочими местами 54,17 тысячи человек, заплатив в виде налогов 1,73 млрд евро.

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