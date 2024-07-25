В июне в Латвии завершилась важная сделка по приобретению земли — за два с лишним миллиона евро была приобретена земля в Межапарке, на ул. Робертса Фелдманиса. Новый владелец участка — латвийское предприятие Baltic Sport Group, истинным бенефициаром которого является хорошо известный в нашей стране футбольный функционер Сергей Ломакин, который уже долгое время находится в "черном списке" — въезд в Латвию ему запрещен.

Ломакин – неофициальный владелец и главный спонсор латвийского футбольного клуба Riga FC – российский миллионер и один из основателей сети магазинов Fix Price.

Riga FC с амбициями вошел в латвийский футбол, является трехкратным чемпионом Латвии и двукратным обладателем Кубка Латвии. Осенью 2020 года Riga FC объявил, что, развивая свою инфраструктуру, в течение трех лет надеется создать в Пиньки собственную тренировочную базу, на которой была бы и новая, современная арена на 5000 зрительских мест. Хотя Ломакин пообещал продолжить проект и после включения в "черный список", база до сих пор не сформирована в обещанном объеме.

А в Кейзармежсе, где в свое время была тренировочная база ведущего футбольного клуба Латвии Skonto и сборной Латвии, Riga FC уже несколько лет улучшает инфраструктуру, и здесь в основном проходят тренировки молодых игроков Академии футбола Riga FC. Если изначально Riga FC арендовала эту базу, то теперь она перешла в собственность Baltic Sport Group, которая могла бы помочь создать там современную футбольную базу.

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