На Центральном рынке прилавки пестрят россыпями лисичек, кое-где появляются и первые боровики. Для многих жителей Латвии сбор грибов и ягод в летний сезон — существенный способ пополнить семейный бюджет. Но не все отдают себе отчет, что такие доходы с определенного уровня требуют уплаты налогов. Портал Delfi обратился в Службу государственных доходов (VID), чтобы выяснить, сколько в Латвии тех, кто платит налоги с продажи даров леса.

Если доход сборщика от продажи даров природы вместе с доходом от сельскохозяйственного производства и предоставления услуг сельского туризма не превышает 3000 евро в течение года, то он может не регистрировать свою экономическую деятельность в VID и не платить с этого подоходный налог, а также не использовать кассовый аппарат и не предоставлять зарегистрированные в VID квитанции.

Эти условия распространяются на людей, получающих доход от таких видов деятельности, как:

• сбор грибов, ягод, дикорастущих лекарственных растений и цветов, а также их продажа;

• сельскохозяйственное производство и предоставление услуг сельского туризма;

• сбор особей парковой виноградной улитки (Helix pomatia).

В VID также напомнили, что эти люди должны вести учет своих доходов. Если общий доход от их деятельности превышает 3000 евро в год, человек должен в течение пяти рабочих дней зарегистрироваться в VID в качестве лица, ведущего хозяйственную деятельность. А также сообщить службе, как будет вестись бухгалтерский учет, подавать ежегодную декларацию о доходах, использовать кассовый аппарат или выдавать зарегистрированные в VID квитанции в зависимости от вида хозяйственной деятельности.

Если вырученная сумма превышает 3000 евро в год, она облагается подоходным налогом с физических лиц, как доход от хозяйственной деятельности. За доходы от сборов даров природы в 2024 году, декларация должна быть подана в электронном виде в период с 1 марта по 2 июня 2025 года включительно.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !