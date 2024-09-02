Сейчас, спустя несколько десятилетий после восстановления независимости Латвии, от таксистов, рыночных продавцов и даже от некоторых предпринимателей, не говоря уже о пропагандистах и блогерах из соседних стран, с определенной ноткой ностальгии мы периодически слышим, что когда-то здесь текли молочные реки с кисельными берегами - мы могли производить на месте все необходимое, от микроавтобусов до свитеров и носков.

Объемы производства в Латвии во времена советской оккупации были действительно значительными, не отрицают опрошенные Delfi Bizness эксперты. Однако была ли это та курица, которая несла Латвии золотые яйца, как это часто преподносится? Утверждать это нельзя. Цена индустриализации была высокой, к тому же не было никакой реальной заботы о благосостоянии людей.

Delfi развеивает мифы об объемах латвийской промышленности тогда и сейчас, рассказывает, как формировались эти мифы и какова была реальность.

Вплетенные в систему

Латвия, как и другие балтийские республики, была наиболее глубоко интегрирована в экономическую систему СССР. Поэтому распад СССР оказал на них самое драматичное влияние.

Латвия находилась в центре Балтии, здесь располагался центр Балтийского военного округа, стратегически важные узлы сообщения, транспорта и связи. Для нужд СССР в Латвии строились крупные производственные мощности, целенаправленно и интенсивно вливалась рабочая сила из других республик.

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