На этой неделе мировые цены на нефть достигли самых низких значений за три года. Причинами могут служить замедление китайской экономики, рост добычи нефти в США и боязнью экономической рецесии в США. В этот раз падение нефтяных цен затронуло и экономику Латвии - цены на дизтопливо и бензин на заправках снизились. Аналитики пока опасаются делать краткосрочные прогнозы, но полагают, что в следующем году снижение цен продолжится.
Реакцией на снижение нефтяных цен стало падение потребительских цен на топливо в Европе, и в том числе в Латвии.
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