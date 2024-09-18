На этой неделе мировые цены на нефть достигли самых низких значений за три года. Причинами могут служить замедление китайской экономики, рост добычи нефти в США и боязнью экономической рецесии в США. В этот раз падение нефтяных цен затронуло и экономику Латвии - цены на дизтопливо и бензин на заправках снизились. Аналитики пока опасаются делать краткосрочные прогнозы, но полагают, что в следующем году снижение цен продолжится.