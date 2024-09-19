В четверг, 19 сентября, Сейм рассматривал прошение оппозиционного Национального объединения о выражении недоверия министру сообщения Каспару Бришкенсу ("Прогрессивные"). Повод - скандалы в сфере сообщения, связанные с реализацией проекта Rail Baltica и ситуацией вокруг национальной авиакомпании airBaltic. Упрекали министра и за зимний хаос с новыми электричками Škoda Vagonka, и за идею закрыть множество отделений Latvijas pasts в регионах и за то, как в последний момент перераспределяются средства еврофондов, выделяемые на сферу сообщения.
Это был уже третий случай, когда депутаты требовали отставки Каспара Бришкенса, который занимает должность всего год - с сентября 2023-го.
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