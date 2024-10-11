"Мы видим местами очень хороший прогресс. Давайте посмотрим на ипотечные кредиты — добавленные ставки банков. В 2020 году Банк Латвии начал очень громко говорить об этом, но тогда мы не имели прямого влияния — оно появилось у нас только в начале прошлого года, когда к нам присоединился надзорный орган. Но и повлиять на всё мы тоже не можем, потому что банки - это частный бизнес, и они сами выбирают, что им делать и чего не делать - никто им ничего не может напрямую навязать", - заявил 9 октября в программе Spried ar Delfi президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.