Новое требование Европейского союза (ETS2) повысит цены как на автомобильное топливо, так и на отопление. По мнению экспертов рынка, в 2030 году мы увидим рост цен на автомобильное топливо на 30-44 процента, пишет Rus.Delfi.ee со ссылкой на Ärileht.

Целью системы торговли квотами является снижение использования фоссильного топлива и уменьшение в результате этого выбросов парниковых газов. До сих пор система действовала для крупных производителей электрической и тепловой энергии, для заводов и авиации. В 2027 году система торговли охватит также жилье и автомобильный транспорт.

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