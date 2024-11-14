Большинство жителей Латвии уже используют цифровые идентификационные решения, например, электронные подписи или аутентификацию в банковских приложениях. Однако в ближайшие годы во всех странах-членах Европейского союза (ЕС) должно появиться единое решение - цифровой идентификационный кошелек, который откроет еще больше возможностей и сократит ненужную обработку персональных данных, заявил в эфире передачи Spried ar Delfi заместитель государственного секретаря по вопросам цифровой трансформации Министерства умного управления и регионального развития ( VARAM ) Гатис Озолс. Одним из примеров, когда цифровой кошелек может прийти на помощь, является подтверждение возрастного порога при покупке определенных товаров в магазине.

Однако иногда электронных подписей или решений для аутентификации, используемых банками, недостаточно, поэтому ЕС работает над созданием единого цифрового идентификационного кошелька, который предоставит гораздо больше возможностей. "В ряде случаев нам недостаточно подтвердить личность электронным способом. Мы должны предоставить дополнительную информацию, например, о том, старше 18 лет или нет, или мы старше 65 лет, есть ли у нас водительские права, есть ли у нас высшее образование. Если вам нужно подтвердить эти данные для получения какой-либо услуги, вам нужно принести справку или диплом. С помощью цифрового идентификационного кошелька это будет возможно сделать в электронном виде. Кроме того, сам человек будет контролировать, кому и какую информацию предоставить об этом конкретном факте", - пояснил заместитель госсекретаря VARAM.