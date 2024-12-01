Со следующего года в Эстонии вступят в силу новые правила округления при оплате наличными. Их цель — сократить использование 1- и 2-центовых монет. Сдачу такими монетами выдавать не будут, а итоговую стоимость округлят до ближайших пяти центов. Банк Латвии разработал аналогичный проект закона об округлении. Delfi рассказывает, как это будет в Эстонии и что придумали в Латвии.