Со следующего года в Эстонии вступят в силу новые правила округления при оплате наличными. Их цель — сократить использование 1- и 2-центовых монет. Сдачу такими монетами выдавать не будут, а итоговую стоимость округлят до ближайших пяти центов. Банк Латвии разработал аналогичный проект закона об округлении. Delfi рассказывает, как это будет в Эстонии и что придумали в Латвии.
На каком этапе Латвия? Как уменьшить количество мелочи уже сегодня?
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