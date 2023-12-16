С 1 января 2024 года в Латвии вступят в силу поправки к закону "О налогах и пошлинах", благодаря которым так называемый рейтинг налогоплательщиков станет публичным. Служба госдоходов разработала рейтинговую систему, в которой компании могут просмотреть присвоенный им рейтинг, еще в 2018 году. Однако Латвия станет первой из стран Балтии, где такой рейтинг юридических лиц станет доступен любому заинтересованному лицу.