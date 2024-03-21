Насколько хороши были "хорошие времена Улманиса" (labie Ulmaņlaiki)? Экономическое состояние Латвии перед Второй мировой войной остается спорным вопросом, над которым ломали копья многие экономисты и историки. Обычно их оценка исходила из отношения к самому Карлису Улманису и его режиму. Российские пропагандисты и сейчас, высказываясь по этому поводу, повторяют клише советских времен об экономической отсталости "буржуазной Латвии".

Во многом такие спекуляции возможны потому, что до сих пор отсутствовали достоверные оценки довоенного валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии, который и сегодня считается основным показателем экономического развития. Перед Второй мировой войной латвийские статистики одними из первых в мире подсчитали национальный доход, но это были весьма неполные расчеты. В 2010 году в издании The Cambridge Economic History of Modern History были опубликованы оценки ВВП Латвии на душу населения за 1922, 1929 и 1938 годы, но они показались завышенными, поскольку ставили страну в десятку самых богатых стран Европы с самым высоким темпом роста.

Также расчеты ВВП Латвии были проведены в 2021-2022 годах в рамках проекта Видземской высшей школы Baltic 100 под руководством профессора Вильнюсского университета Зенонаса Норкуса. Расчеты были основаны на используемом сегодня стандарте системы национальных счетов, а результаты выражены в международных долларах 1990 года, чтобы их можно было сравнивать с другими странами.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!