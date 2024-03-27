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После гибели Евгения Пригожина знаменитое ЧВК «Вагнер» по сути распалось. Однако «свято место пусто не бывает» — его заняли многочисленные военные формирования, которых сегодня в России насчитываются десятки, если не сотни. Формально они не принадлежат российской армии, однако, как показывают журналистские расследования, наиболее крупные из них — например, система Б.А.Р.С. и ЧВК «Редут» — так или иначе связаны с МО РФ, хотя и имеют своих кураторов и спонсоров из политической российской элиты или большого бизнеса.

Вслед Пригожина

После загадочной авиакатастрофы, в которой погиб владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, многие СМИ задались вопросом: куда пойдут дальше сами «вагнеровцы»? Большинство из них продолжили службу в наиболее крупной российской ЧВК «Редут», о происхождении которой нет достоверной информации. Известно лишь, что это одна из старейших и профессиональных российских ЧВК, созданная в 2008 году как организация «Редут — Антитеррор». Кураторами организации являются офицеры разведки Минобороны РФ и 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ. Журналисты издания Insider, признанного в России «иноагентом» считают, что «крестным отцом» «Редута» был Владимир Алексеев, первый замглавы Главного Управления Генштаба ВС РФ. Основным родом занятия этого управления является военная разведка. Добровольцам, записывающимся в «Редут», предлагают зарплату от 220 тысяч рублей в месяц, платят наличными. Можно договориться и о переводе денег на карту, но только в «ВТБ-банк».

По данным, опубликованным американской НКО Jamestown Foundation, первым крупным заданием нового подразделения было участие в грузно-абхазском конфликте 2008 года, где его специалисты занимались обучением абхазских формирований. Солдаты компании воюют в Украине с 24 февраля 2022 года. Они участвовали в боях в Киевской и Харьковской области. По мнению украинской разведки, первоначально Минобороны берегло «Редут» и использовало его в качестве элитных подразделений. Впоследствии, из-за высоких потерь личного состава, качество ЧВК сильно снизилось. Так же, как и «Вагнер», компания вербует заключенных в российских тюрьмах.  

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