Весенний воздух, солнце и бутоны вишни – таким вспоминает Индулис Эмсис 29 марта 2004 года в Вашингтоне. В качестве премьер-министра Латвии он привез в Белый дом документы о ратификации Североатлантического договора, и в Овальном кабинете встретился с тогдашним президентом США Джорджем Бушем, генеральным секретарем НАТО Япом де Хоппом Схеффером и другими высокопоставленными чиновниками. Эмсис покинул Белый дом с сувенирной ручкой, которую подарил Буш, а Латвия в тот день получила нечто гораздо более весомое - "защитный зонтик" НАТО.

72-летний Эмсис ушел из политики в 2009 году и сейчас находится на пенсии. В 2017 году он попытался возглавить Латвийскую Зеленую партию, но уступил Эдгару Таварсу.

В интервью Delfi он рассказал о своей политической карьере и о завершающем этапе пути Латвии в НАТО. По мнению Эмсиса, членство в НАТО совсем не означает, что Латвия не должна сама заботиться о своей обороне.

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