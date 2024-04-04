Foto: ROMAN STARAPOPOV | DELFI MEEDIA

Украинский солдат Виталий Голденко в разговоре с корреспондентом RusDelfi.ee Романом Старапоповым рассказывает о пытках, которые ему пришлось пережить в российском плену. 45 секунд на обед, избиение за то, что не говорит на украинском (!) языке, фейковый расстрел и интервью российскому телевидению под угрозой удара ножом.

32-летний военнослужащий ВСУ Виталий Голденко (32) был захвачен в российский плен после ранения 25 мая 2022 года. Виталий был освобожден в результате обмена 1 декабря 2022 года, в общей сложности он провел в плену 193 дня.

Виталий вместе со своим побратимом получили задание "полетать" на квадрокоптере над Лиманом. "Мы гонялись за одним оборудованием - не буду говорить каким. И уже когда я "летел домой", то есть к себе на место взлета, то чисто случайно нашел это оборудование. Рискуя квадриком, я начал летать над оборудованием и корректировать огонь, чтобы уничтожить оборудование. Из-за севшей батареи у меня улетел и упал квадрокоптер. Я понимал, что вся запись осталась на квадрике и как командир группы принял решение идти с побратимом за ним", - вспоминает Виталий.

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