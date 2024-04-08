На теракт в "Крокус Сити Холле" российские власти ответили массовыми облавами на мигрантов — граждан центральноазиатских стран, в первую очередь Таджикистана. Однако через две недели после теракта кампания стала стихать. Россия не может обойтись без иностранной рабочей силы, а взять ее, кроме как в странах Центральной Азии, России негде. Эта ситуация грозит дестабилизацией на Северном Кавказе и повторением терактов, говорят эксперты, опрошенные Delfi.

"В первое воскресенье после теракта (24 марта 2024 года — ред.), я получила 1715 обращений с жалобами на незаконное задержание", — рассказывает российская правозащитница Валентина Чупик. Обычно, она получает около 150 обращений в день.

По словам Чупик, с 26 марта по 2 апреля она получила от мигрантов 8,5 тыс жалоб на незаконные задержания, пыточные условия содержания в полиции и избиения. Чупик также получила более 600 жалоб на незаконные выдворения из России. Жалобы она получала от граждан стран, которые отличаются "небелым" внешним видом — Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана и даже Вьетнама и Филиппин. Звонили ей и "небелые" граждане России — калмыки и жители Дагестана. Полиция задерживала их просто по расовому признаку, не обращая внимания на гражданство.

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