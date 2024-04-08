Foto: AFP/Scanpix/LETA

На теракт в "Крокус Сити Холле" российские власти ответили массовыми облавами на мигрантов — граждан центральноазиатских стран, в первую очередь Таджикистана. Однако через две недели после теракта кампания стала стихать. Россия не может обойтись без иностранной рабочей силы, а взять ее, кроме как в странах Центральной Азии, России негде. Эта ситуация грозит дестабилизацией на Северном Кавказе и повторением терактов, говорят эксперты, опрошенные Delfi.

"В первое воскресенье после теракта (24 марта 2024 года — ред.), я получила 1715 обращений с жалобами на незаконное задержание", — рассказывает российская правозащитница Валентина Чупик. Обычно, она получает около 150 обращений в день.

По словам Чупик, с 26 марта по 2 апреля она получила от мигрантов 8,5 тыс жалоб на незаконные задержания, пыточные условия содержания в полиции и избиения. Чупик также получила более 600 жалоб на незаконные выдворения из России. Жалобы она получала от граждан стран, которые отличаются "небелым" внешним видом — Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана и даже Вьетнама и Филиппин. Звонили ей и "небелые" граждане России — калмыки и жители Дагестана. Полиция задерживала их просто по расовому признаку, не обращая внимания на гражданство.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit