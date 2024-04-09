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Израильские войска покидают Газу. Операция, начавшаяся в ответ на резню, устроенную боевиками ХАМАС 7 октября, привела к массовым жертвам. Израиль был обвинен в геноциде в Международном суде ООН и растерял поддержку ведущих мировых держав. Последней каплей стал разговор между премьером Израиля и президентом США. Джо Байден в первые в истории американо-израильских отношений пригрозил лишить Израиль американской поддержки.

В ночь на воскресенье 7 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о выводе из города Хан Юнис на юге сектора Газа своей 98-ой резервной дивизии. Эта дивизия — крупнейшее воинской соединение, принимавшее участие в израильской наземной операции в Газе. В ее состав входят пять бригад — две воздушно-десантных, две — специального назначения и одна артиллерийская бригада, плюс батальон связи и тыловые подразделения.

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