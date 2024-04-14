Два года назад - 9 мая 2022 года - произошло историческое событие, когда президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, что стало первым подобным случаем со Второй мировой войны. Закон вступил в силу сразу же, но программа так и не заработала. Действие американского закона официально завершилось в октябре 2023 года. Имел ли место саботаж и если да, то кто за этим стоит - Украина или США? Мы попросили дать этому оценку представителя коалиционной власти Украины, оппозиционера, экспертов и военных.
"Многие удивляются, почему украинцы не воспользовались более широко предложением о ленд-лизе, которое теперь уже истекло. Высказывалось предположение, что им дали дурной совет в администрации Байдена, но, как бы то ни было, в ситуации, когда у Украины возникли проблемы с боеприпасами, этот вопрос задают многие", - комментирует для Delfi американский политтехнолог Стивен Мур (Steven E. Moore), который, помимо своей политической деятельности в США, также оказывает поддержку Украине, создав Ukraine Freedom Project — некоммерческую организацию, которая поставляет гуманитарную помощь в города прифронтовой зоны с момента начала полномасштабного российского вторжения.