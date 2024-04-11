Уже больше двух лет все мы ждем "черного лебедя": случится что-то внезапное и застримят повсюду "Лебединое озеро" - верный признак перемен на востоке. В новом спектакле НРТ "Черный лебедь" Алвис Херманис исследует природу русского Зла. По версии режиссера, она сформулирована Достоевским: "русский Иисус" князь Мышкин - квинтэссенция идеи "русского фашизма", которую копировали не только Дугин и Путин, но и Солженицын. Все - в эффектной обертке "великой русской культуры". А кто будет запускать "лебедя"? Пушкин, что ли?
"...О, нам нужен отпор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали!"
"...И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтоб их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству…"
Так говорил Мышкин. Точнее, Достоевский. Точнее, так говорили в России с 19-го века, а Достоевский только артикулировал, утверждает Херманис.
...Татуированный крестами-куполами, со сталином-лениным на плече Мышкин-Достоевский, а местами и Рас-путин, Хлестаков и Шариков (Каспарс Знотиньш) — не то страдалец, не то сиделец, не то идиот, не то провидец - движется по периметру первой части романа "Идиот", толкая со стула пропагандистские монологи и при этом кося под… идиота.
"Жест Иисуса" превращается то в ленинскую "наша цель — коммунизм", то в конкретный "хайль". Мышкин - единственный, кому не надо в лосинах и на цыпочках порхать в ролях доморощенного балета "Лебединое озеро"...
Очень скоро из гадкого утенка с душой белого лебедя превращается Мышкин в злого колдуна, сладострастного любителя гибких красоток, которые ему уже не по силам…
Откуда, когда и зачем ждать "черного лебедя", постановка не рассказывает. Зато всем обиженным, устами генерала Епанчина (Андрис Кейшс), режиссер предлагает сделать харакири, заодно отомстив обидчику - запачкав его кишками и кровью.
Из истории постановки: снова русские страдания?
"Идиот. Начало" - так называлась задуманная Алвисом Херманисом дипломная работа с новым актерским курсом. Завершить ее помешали пандемия, война и затянувшийся на семь лет ремонт здания НРТ на Лачплеша. Два года назад, объявив, что зритель сейчас не хочет "русских страданий" на сцене, режиссер поставил Post Scriptum по "Бесам" с Чулпан Хаматовой, а теперь, расставшись с большей частью молодых актеров, вернулся к "Идиоту".
В интервью театральной программки Херманис поясняет: русских авторов в его театре во время войны будут ставить лишь в том случае, если они разъясняют происходящее. Чем и занялся. По мнению Херманиса, Достоевский до сего времени воспринимался на Западе весьма однобоко - как выдающийся гуманист и знаток человеческой психологии, все упускали его политический посыл.
Бдительные же читатели обнаружили, что речь "положительно прекрасного человека" состоит из тех же предложений, которые сегодня несут из телевизора пропагандисты Путина. Достоевский конкретно призывал к тому, что сегодня происходит в Украине, убежден Херманис. А Дугин идею "русского фашизма", практически переписал с Федора Михайловича. В общем, вывели гадкого утенка, косящего под невинного лебедя, на чистую воду.
Источник вдохновения: "голубое сало" Сорокина
Птичий ассоциативный ряд продолжается. Следующий герой этой истории, как сообщает программка, Сорокин. Который не только писатель, но и художник. Известный галерист Марат Гельман решил выставить графику Сорокина — клонов писателей, вокруг которых строится сюжет в романе "Голубое сало", обработав это дело при поддержке искусственного интеллекта. Переводом пожеланий писателя на язык AI занимался поэт и художник Евгений Никитин, которого забыли подписать, что в итоге произросло в скандал.
Портрет татуированного урки-Достоевского с руками по локоть в крови — экспоната той самой этой выставки - и стал главной декорацией спектакля "Черный лебедь". В титрах ни Сорокин, ни Никитин не прописаны, но в интервью для программки Алвис Херманис честно называет своего вдохновителя. Добавляя, что для НРТ Сорокин не чужой — в театре ставили его роман "Лед". Про братство чекистов и нацистов. Ну а теперь лед растаял, чекисты с нацистами совсем страх потеряли — запрудили целое озеро.
А причем здесь русский балет?
В программке Херманис подробно разъясняет, почему решил придать постановке форму балета "Лебединое озеро" - утопического проявления абсолютной красоты и гармонии. Для чего пригласил в консультанты бывшую балерину Национального театра оперы и балета, преподавателя классического танца Зане Тейкмане, а на роль юной Настасьи Филипповны - профессиональную начинающую балерину, которая, как растерзанная тряпичная кукла, падает под ноги высокопоставленных сладострастников.
Херманис напоминает, что русский балет, вообще-то, придумали французы, со всеми его жете и батманами-тандю. А русские, которые всю дорогу копировали французов, заодно и балет слямзили, доведя до изумления — абсолютного консерватизма с садистской дисциплиной и беспрекословным повиновением, что близко русской ментальности, сообщает Херманис.
Секрет, почему русские так хороши в балете, режиссер призывает искать в балетных корнях — они связаны с крепостным правом: первыми исполнителями были крепостные, для которых это был шанс выбраться в люди.
"И то, что русские, которые не особо постарались, чтобы упорядочить свою жизнь, которые могут жить в самом жестком бардаке, какой возможен в мире, одновременно одержимы самой прекрасной формой искусства — балетом — это загадка", - рассуждает режиссер.
Он рассказывает, что все русские цари приударяли за балеринами. Например, Николай Второй — за Матильдой Кшесинской. И так до наших дней, настаивает Херманис: "По моей информации, не только художественные гимнастки его интересуют". Ну и, чтобы никто не сомневался в глубине погружения в балетный мир, режиссер пересказывает про беседу с Майей Плисецкой, которая поведала ему, как в начале 50-х ее отвезли на дачу к Сталину и его дружкам, где заставили танцевать на столе. Притом что ее отец пал жертвой сталинских репрессий.
Вот такое па-де-де.
Удивительные совпадения в "Черном лебеде"
Автор дизайна татуировок Мышкина — художник Кристиан Бректе, автор бурно обсуждавшегося мурала на 40-й школе и нашумевшего кровавого пасхального ролика с яйцами. Радикальный певец смерти в самых экзотических ее проявлениях.
Роль князя Мышкина — одна из самых известных ролей в репертуаре Евгения Миронова, которого Херманис считал другом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину актер не только остался в Москве, но и посетил разгромленный Мариуполь. Шокированный Херманис предложил переименовать Театр наций в Театр нацистов...
Роль генерала Иволгина - в программке записана на Вилиса Даудзиньша, но звезда НРТ выпрыгивает на сцену исключительно в балетных интермедиях. Молча. Зато его махровые бакенбарды красноречиво напомнили роль Даудзиньша в знаменитом спектакле Херманиса "Онегин. Комментарии" - Пушкина, который в схожей со Знотиньшем-Мышкиным манере, резвой обезьяной веселит расфуфыренный русский свет и полусвет.
Говорят, изначально у спектакля была еще одна часть. Как раз с пьянствующим и привирающим генералом Иволгиным и его дочкой Варей (Сабине Тикмане), но от этих персонажей режиссер в последний момент отказался, отправив эффектную парочку в кордебалет. Ну а что, великий русский балет начинался домашними постановками с крепостными. Хозяин — барин.
Роль президента Латвии в зрительных рядах идеально сыграл Эдгар Ринкевич, который успешно мимикрировал под расположенную в фойе реставрированного здания знаменитую скульптуру Илмара Блумберга Kalpotājs.