Уже больше двух лет все мы ждем "черного лебедя": случится что-то внезапное и застримят повсюду "Лебединое озеро" - верный признак перемен на востоке. В новом спектакле НРТ "Черный лебедь" Алвис Херманис исследует природу русского Зла. По версии режиссера, она сформулирована Достоевским: "русский Иисус" князь Мышкин - квинтэссенция идеи "русского фашизма", которую копировали не только Дугин и Путин, но и Солженицын. Все - в эффектной обертке "великой русской культуры". А кто будет запускать "лебедя"? Пушкин, что ли?

"...О, нам нужен отпор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохранили и которого они и не знали!"

"...И не для захвата, не для насилия это единение, не для уничтожения славянских личностей перед русским колоссом, а для того, чтоб их же воссоздать и поставить в надлежащее отношение к Европе и к человечеству…"

Так говорил Мышкин. Точнее, Достоевский. Точнее, так говорили в России с 19-го века, а Достоевский только артикулировал, утверждает Херманис.

...Татуированный крестами-куполами, со сталином-лениным на плече Мышкин-Достоевский, а местами и Рас-путин, Хлестаков и Шариков (Каспарс Знотиньш) — не то страдалец, не то сиделец, не то идиот, не то провидец - движется по периметру первой части романа "Идиот", толкая со стула пропагандистские монологи и при этом кося под… идиота.

Фото: Jānis Deinats

"Жест Иисуса" превращается то в ленинскую "наша цель — коммунизм", то в конкретный "хайль". Мышкин - единственный, кому не надо в лосинах и на цыпочках порхать в ролях доморощенного балета "Лебединое озеро"...

Очень скоро из гадкого утенка с душой белого лебедя превращается Мышкин в злого колдуна, сладострастного любителя гибких красоток, которые ему уже не по силам…

Откуда, когда и зачем ждать "черного лебедя", постановка не рассказывает. Зато всем обиженным, устами генерала Епанчина (Андрис Кейшс), режиссер предлагает сделать харакири, заодно отомстив обидчику - запачкав его кишками и кровью.

Из истории постановки: снова русские страдания?

"Идиот. Начало" - так называлась задуманная Алвисом Херманисом дипломная работа с новым актерским курсом. Завершить ее помешали пандемия, война и затянувшийся на семь лет ремонт здания НРТ на Лачплеша. Два года назад, объявив, что зритель сейчас не хочет "русских страданий" на сцене, режиссер поставил Post Scriptum по "Бесам" с Чулпан Хаматовой, а теперь, расставшись с большей частью молодых актеров, вернулся к "Идиоту".

В интервью театральной программки Херманис поясняет: русских авторов в его театре во время войны будут ставить лишь в том случае, если они разъясняют происходящее. Чем и занялся. По мнению Херманиса, Достоевский до сего времени воспринимался на Западе весьма однобоко - как выдающийся гуманист и знаток человеческой психологии, все упускали его политический посыл.

Фото: Jānis Deinats

Бдительные же читатели обнаружили, что речь "положительно прекрасного человека" состоит из тех же предложений, которые сегодня несут из телевизора пропагандисты Путина. Достоевский конкретно призывал к тому, что сегодня происходит в Украине, убежден Херманис. А Дугин идею "русского фашизма", практически переписал с Федора Михайловича. В общем, вывели гадкого утенка, косящего под невинного лебедя, на чистую воду.

Источник вдохновения: "голубое сало" Сорокина

Птичий ассоциативный ряд продолжается. Следующий герой этой истории, как сообщает программка, Сорокин. Который не только писатель, но и художник. Известный галерист Марат Гельман решил выставить графику Сорокина — клонов писателей, вокруг которых строится сюжет в романе "Голубое сало", обработав это дело при поддержке искусственного интеллекта. Переводом пожеланий писателя на язык AI занимался поэт и художник Евгений Никитин, которого забыли подписать, что в итоге произросло в скандал.

Фото: Jānis Deinats

Портрет татуированного урки-Достоевского с руками по локоть в крови — экспоната той самой этой выставки - и стал главной декорацией спектакля "Черный лебедь". В титрах ни Сорокин, ни Никитин не прописаны, но в интервью для программки Алвис Херманис честно называет своего вдохновителя. Добавляя, что для НРТ Сорокин не чужой — в театре ставили его роман "Лед". Про братство чекистов и нацистов. Ну а теперь лед растаял, чекисты с нацистами совсем страх потеряли — запрудили целое озеро.

А причем здесь русский балет?

В программке Херманис подробно разъясняет, почему решил придать постановке форму балета "Лебединое озеро" - утопического проявления абсолютной красоты и гармонии. Для чего пригласил в консультанты бывшую балерину Национального театра оперы и балета, преподавателя классического танца Зане Тейкмане, а на роль юной Настасьи Филипповны - профессиональную начинающую балерину, которая, как растерзанная тряпичная кукла, падает под ноги высокопоставленных сладострастников.

Фото: Jānis Deinats

Херманис напоминает, что русский балет, вообще-то, придумали французы, со всеми его жете и батманами-тандю. А русские, которые всю дорогу копировали французов, заодно и балет слямзили, доведя до изумления — абсолютного консерватизма с садистской дисциплиной и беспрекословным повиновением, что близко русской ментальности, сообщает Херманис.

Секрет, почему русские так хороши в балете, режиссер призывает искать в балетных корнях — они связаны с крепостным правом: первыми исполнителями были крепостные, для которых это был шанс выбраться в люди.

"И то, что русские, которые не особо постарались, чтобы упорядочить свою жизнь, которые могут жить в самом жестком бардаке, какой возможен в мире, одновременно одержимы самой прекрасной формой искусства — балетом — это загадка", - рассуждает режиссер.

Он рассказывает, что все русские цари приударяли за балеринами. Например, Николай Второй — за Матильдой Кшесинской. И так до наших дней, настаивает Херманис: "По моей информации, не только художественные гимнастки его интересуют". Ну и, чтобы никто не сомневался в глубине погружения в балетный мир, режиссер пересказывает про беседу с Майей Плисецкой, которая поведала ему, как в начале 50-х ее отвезли на дачу к Сталину и его дружкам, где заставили танцевать на столе. Притом что ее отец пал жертвой сталинских репрессий.

Вот такое па-де-де.

Фото: Jānis Deinats

Удивительные совпадения в "Черном лебеде"

Автор дизайна татуировок Мышкина — художник Кристиан Бректе, автор бурно обсуждавшегося мурала на 40-й школе и нашумевшего кровавого пасхального ролика с яйцами. Радикальный певец смерти в самых экзотических ее проявлениях.

Роль князя Мышкина — одна из самых известных ролей в репертуаре Евгения Миронова, которого Херманис считал другом. После начала полномасштабного вторжения России в Украину актер не только остался в Москве, но и посетил разгромленный Мариуполь. Шокированный Херманис предложил переименовать Театр наций в Театр нацистов...

Роль генерала Иволгина - в программке записана на Вилиса Даудзиньша, но звезда НРТ выпрыгивает на сцену исключительно в балетных интермедиях. Молча. Зато его махровые бакенбарды красноречиво напомнили роль Даудзиньша в знаменитом спектакле Херманиса "Онегин. Комментарии" - Пушкина, который в схожей со Знотиньшем-Мышкиным манере, резвой обезьяной веселит расфуфыренный русский свет и полусвет.

Говорят, изначально у спектакля была еще одна часть. Как раз с пьянствующим и привирающим генералом Иволгиным и его дочкой Варей (Сабине Тикмане), но от этих персонажей режиссер в последний момент отказался, отправив эффектную парочку в кордебалет. Ну а что, великий русский балет начинался домашними постановками с крепостными. Хозяин — барин.

Фото: Māris Morkāns

Роль президента Латвии в зрительных рядах идеально сыграл Эдгар Ринкевич, который успешно мимикрировал под расположенную в фойе реставрированного здания знаменитую скульптуру Илмара Блумберга Kalpotājs.

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