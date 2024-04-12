История о 3-летней девочке, которая плакала в детсаду и на латышском языке ее не могли успокоить, а на русском успокоили проходить "красной нитью" через обсуждение в Конституционном суде дела по полном переводе частных школ и детсадов на госязык. Так можно или нельзя использовать другой язык, чтобы помочь ребенку? А педагогов обучили, как это сделать по-другому? Почему деньги выделили за два дня до запуска реформы, а учебных пособий не хватает?