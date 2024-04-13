Примерно час езды от Риги, поворот с Юрмальской объездной дороги на Павасари, и через некоторое время мы уже в лесном массиве, который с одной стороны ограничивает река Лиелупе, а с другой - Вентспилсское и Лиепайское шоссе. 1 ноября в этом лесу пропала Анна Янсоне, а на следующий день на лесной дороге сотрудники правоохранительных органов нашли арендованный автомобиль Анны, в котором лежала мертвой ее дочь Луизе. Анну до сих пор не нашли, и ее муж Юрис по несколько раз в неделю отправляется в лес на поиски жены. Юрис не знает точно, сколько раз он здесь был, но, наверное, больше 50. "Я просто хочу узнать, здесь она или нет", - лаконично говорит Юрис Delfi.
Мы встречаемся с Юрисом на перекрестке двух лесных дорог, перед одиноким домом с пчелиными ульями во дворе. К нам присоединяется Армандс, знакомый Юриса, который уже в седьмой раз отправляется сюда на поиски. Юрис надевает высокие рыбацкие сапоги и смотрит на смартфоне, какой участок леса он может проверить сегодня.
Сразу становится ясно, что поиски Анны - это не бесцельное прочесывание леса. У Юриса есть система, каждый шаг в лесу отслеживается по GPS-приложению, и потом можно посмотреть, где побывали участники поисков. Юрис и нас просит установить приложение на телефон, чтобы было понятно, по каким участкам леса мы прошли.