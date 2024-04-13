Примерно час езды от Риги, поворот с Юрмальской объездной дороги на Павасари, и через некоторое время мы уже в лесном массиве, который с одной стороны ограничивает река Лиелупе, а с другой - Вентспилсское и Лиепайское шоссе. 1 ноября в этом лесу пропала Анна Янсоне, а на следующий день на лесной дороге сотрудники правоохранительных органов нашли арендованный автомобиль Анны, в котором лежала мертвой ее дочь Луизе. Анну до сих пор не нашли, и ее муж Юрис по несколько раз в неделю отправляется в лес на поиски жены. Юрис не знает точно, сколько раз он здесь был, но, наверное, больше 50. "Я просто хочу узнать, здесь она или нет", - лаконично говорит Юрис Delfi.