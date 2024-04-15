Фильм Кирилла Серебренникова "Лимонов. Баллада об Эдичке", часть которого снималась при поддержке латвийской кинокомпании Forma Pro Films с вовлечением многих рижан, вошел в основной конкурс 77-го Каннского фестиваля. В основе картины - биографический роман французского писателя Эмманюэля Каррера о жизни неоднозначного русского писателя и поэта. Рассказываем подробности.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2024 года. У Кирилла Серебренникова красная ковровая дорожка туда давно протоптана. Два года назад в программу фестиваля был включен его байопик "Жена Чайковского" (в нем снялся рижский режиссер Владислав Наставшев), там же состоялась мировая премьера другого байопика "Лето" (про Виктора Цоя), в то время режиссер сидел в Москве под домашним арестом и киногруппа провела акцию в его поддержку.

Английский синопсис фильма: "Революционер-боевик, бандит, писатель-подпольщик, дворецкий миллионера на Манхэттене. Но также поэт, размахивающий ножом, любитель красивых женщин, поджигатель войны, политический агитатор и романист, писавший о своем величии. История жизни Эдуарда Лимонова – это путешествие по России, Америке и Европе во второй половине ХХ века".

Съемки фильма про Лимонова начались еще в России, где были выстроены сложные декорации 5-й авеню в Нью-Йорке... Вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину режиссер переехал в Германию, где продолжил успешную театральную и киноработу.

С Ригой режиссер связан больше 15 лет - как театральными работами, так и киносъемками. После Лимонова здесь же снималась часть картины "Исчезновение" про Йозефа Менгеле, главную роль в которой сыграл Аугустс Тиль (Воланд из "Мастера и Маргариты Локшина").

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