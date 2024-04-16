Полицейская служба Евросоюза — Европол — впервые представила доклад, в котором углубленно проанализировала деятельность и особенности самых опасных преступных группировок Европы. Как следует из доклада, на территории ЕС действует 821 преступная сеть, в которой состоят около 25 000 активных членов. Среди них есть и группировки из стран Балтии. В частности, Латвия упоминается как страна, в которой производят и через которую осуществляют оборот синтетических наркотиков.

В докладе, в частности, говорится, что на сегодняшний день организованная преступность распространена повсеместно и продолжает представлять серьезную угрозу для внутренней безопасности Евросоюза. Эксперты Европола, изучив данные, собранные во всех странах ЕС, пришли к заключению, что преступные сообщества все чаще и больше проникают в легальный бизнес с помощью коррупции.

"Преступная деятельность в тандеме с коррупцией наносят наиболее значительный ущерб внутренней безопасности, верховенству закона и экономике ЕС. Это происходит не в изолированном преступном мире, а напрямую влияет на жизнь граждан ЕС. Это и рост насилия, связанного с наркотиками, и настоящие войны за сферы влияния на улицах многих городов ЕС, и вовлечение в преступную деятельность уязвимых групп общества, а также виктимизация молодежи и других незащищенных групп в таких видах преступлений как торговля людьми и мошенничество", - говорится в докладе.

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