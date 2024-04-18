8 июня этого года в Латвии состоятся выборы в Европарламент. Если до сих пор "русские" голоса стабильно обеспечивали мандаты депутатов ЕП политикам "Согласия" и "Русского союза Латвии", то теперь картина будет иной. Как на итогах выборов скажется то, что в них не будет участвовать Татьяна Жданок? Изберется ли Нил Ушаков и возможно ли возрождение "Согласия"? Какие еще партии рассчитывают на "русские" голоса? Портал Delfi попытался ответить на эти вопросы.

За кого будут голосовать русскоязычные избиратели?

"Согласие", "Стабильность", "Латвия на первом месте", "Суверенная власть", в какой-то мере и правительственная партия "Прогрессивные" — примерно так обрисовал рамки основных политических предпочтений русскоязычных граждан на выборах Европарламента социолог, директор центра исследования общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш. По его словам, на всех предыдущих евровыборах за русскоязычный электорат боролись "Согласие" и лично Татьяна Жданок, которая всегда получала мандат европарламентария, несмотря на то, что на выборах в Сейм или самоуправления успехи Русского союза Латвии (РСЛ) были куда скромнее. Сейчас однопартийцы Жданок баллотируются в Европарламент по списку Партии Центра (РСЛ не удалось зарегистрировать свой список в Центральной избирательной комиссии). Однако их шансы быть избранными без лидера и без привычного названия, судя по соцопросам, крайне низки, считает политолог Юрис Розенвалдс.

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