Foto: Māris Morkāns

Этого процесса вообще не должно быть, потому что раньше Конституционный суд (КС) все уже обсудил и решил, а заявитель — не то нацменьшинство, за права которого вступился. Так начал свою речь представитель Сейма на дебатах в Конституционном суде о полном переводе частного образования на госязык. Заявитель с ним категорически несогласен. В дебатах каждая сторона представила свои веские аргументы за и против новой нормы.

Завершился последний день рассмотрения судом заявления юриста Тенгиза Джибути, отца 3-летнего Доминика и 13-летней Даны, который оспорил новую норму Закона об образовании — про полный перевод частных школ и детсадов на госязык. С учетом полученных мнений, 24 апреля КС также оценит языковую реформу в отношении публичных школ.

До этого КС выслушал множество латвийских экспертов права, психологии, педагогики, социологии и филологии. В роли международного эксперта права выступил Эгилс Левитс. Большая часть приглашенных выступила в поддержку перевода. Как с учетом средних знаний госязыка после билингвальной системы, так и с позиции единой школы и общества на базе латышского языка. Были и обратные мнения.

Слово дали и представителям частной школы нацменьшинств (где учится старшая девочка) и частного детсада — они говорили о трудностях перевода и называли билингвальную систему более подходящей. А вот представитель публичной украинской школы утверждал, что никаких особых сложностей - нет. (Портал Delfi подробно писал об этом — смотреть в приложенных к материалу статьях.)

Дебаты заявителей и представителя Сейма подытожили все сказанное.

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