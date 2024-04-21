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Пять лет в бегах, три "срока" в тюрьмах Латвии и Испании, взломы сейфов и перевозка сотни капсул с кокаином в желудке из Бразилии в Европу, а затем - надежда на нормальную жизнь. Бывший уголовник и наркокурьер, 45-летний Айнар из Елгавы рассказывает Delfi о том, как устроена работа "мулов" и почему так трудно расстаться с криминальным прошлым.

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Начало криминальной карьеры

“Ты, наверное, ждешь слезливого рассказа про несчастного мальчика, у которого отец был наркоман, а мать – алкоголик? Нет, детство было обычное, нормальное. Отец занимался бизнесом, мама работала экономистом, потом преподавателем. Они развелись, когда мне было три года. Ничего необычного, хотя развод был очень тяжелым - поэтому детство было каким-то одиноким, что ли. Жил то у матери, то у отца, то у бабушки. 

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