Нет никаких сомнений в том, что помимо Украины Россия готовится к войне в других местах, но если она начнет агрессию против Эстонии, нашим главным решением станет уничтожение расположенной на территории противника инфраструктуры, используемой для нападения. Об этом 17 апреля в Таллинне сказал командующий Силами обороны Мартин Херем .

"Россия сегодня точно готовится к войне, в этом у меня нет ни малейшего сомнения. Я видел планы НАТО. Ни один из них не предусматривает пресечения синими стрелками границ РФ до ее агрессии. Она может быть совершенно уверенной, что НАТО не нападет. Тем не менее, она готовится к войне. Так к какой войне она готовится? Скорее всего, к такой, которую начнет сама", — сказал генерал Херем, выступая на ежегодном собрании совета Академии наук.