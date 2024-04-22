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Большинство самых опасных преступных сетей, действующих на территории Европы (82 %), сосредоточены на одном виде преступной деятельности. Чаще всего это незаконный оборот наркотиков или организованная преступность, связанная с преступлениями против собственности. Об этом свидетельствуют данные доклада Европола, проанализировавшего деятельность 821 наиболее опасной европейской преступной группировки.

Наркотики как основа "бизнеса"

Специалисты Европола отмечают, что остальные преступные сети — так называемые поликриминальные группировки — в той или иной степени связаны с оборотом наркотических веществ. Также эти группировки могут заниматься мошенничеством (в том числе это схемы онлайн-мошенничества, мошенничества с акцизным налогом и НДС), преступлениями против собственности, незаконным ввозом мигрантов и т. д.

Подавляющее большинство поликриминальных сетей совмещают деятельность по незаконному обороту наркотиков, например, с рэкетом и вымогательством. Также эксперты выяснили, что изначально созданная такими преступными сетями криминальная инфраструктура может помочь в дальнейшем вести им параллельную деятельность: незаконный ввоз мигрантов, контрабанду табачных изделий и перевозку огнестрельного оружия. Такие группировки могут совмещать, например, контрабанду мигрантов с торговлей людьми.

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