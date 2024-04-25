В апреле 2022 года мир с содроганием узнал о зверствах российских оккупантов в Буче. После освобождения части оккупированных территорий осенью 2022 года стало известно о повторении таких преступлений и там - в Херсоне, Изюме и других освобожденных населенных пунктах Украины были обнаружены пыточные, местные жители рассказали о похищениях, пытках, убийствах и изнасилованиях мирных жителей. Война в Украине продолжается, 18% ее территории остаются под российской оккупацией.