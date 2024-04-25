В апреле 2022 года мир с содроганием узнал о зверствах российских оккупантов в Буче. После освобождения части оккупированных территорий осенью 2022 года стало известно о повторении таких преступлений и там - в Херсоне, Изюме и других освобожденных населенных пунктах Украины были обнаружены пыточные, местные жители рассказали о похищениях, пытках, убийствах и изнасилованиях мирных жителей. Война в Украине продолжается, 18% ее территории остаются под российской оккупацией.
О том, что происходит с мирным населением на захваченных территориях Украины сейчас, Delfi рассказал Евгений Захаров, сопредседатель Международной Ассоциации "Мемориал", директор Харьковской правозащитной группы.
Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.
Lūdzu, uzgaidi!
Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...
Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv