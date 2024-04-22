Иева (30 лет, имя изменено) сумела построить карьеру и семью после пережитого в юности. Шесть месяцев назад ее раны снова вскрылись: она неожиданно получила обнаженные фото от Гунтиса Расимса ("Новая консервативная партия"), депутата Резекненской думы и кандидата в депутаты Европарламента. Десять лет назад она состояла в одной из возглавляемых Расимсом организаций, участницы которых подвергались домогательствам или вступали в сексуальные отношения с лидером. И она не единственная женщина, которым политик, не находясь при этом с ними в отношениях, в течение последнихшести месяцев отправлял фотографии в обнаженном виде.

Иева обратилась в полицию, заявив о злоупотреблении Гунтисом своим служебным положением в сексуальных отношениях с ней и о фотографиях, которые она получила в конце прошлого года.

Полиция закрыла дело, поскольку не обнаружила агрессивного поведения или навязчивого общения со стороны Расимса. Сам он не признает, что пользовался своим служебным положением в отношениях с молодыми женщинами.

Поездка в Испанию

Ева и Гунтис познакомились в 2009 году. В то время ей было 16 лет, а Гунтису - 25. Иева была активной участницей Резекненского краевого ученического парламента, который был создан и первые пять лет возглавлялся Гунтисом, назначенный специалистом по работе молодежью. Отношения между Гунтисом и молодыми людьми были неформальными.

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