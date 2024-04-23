Юной звезде театра "Дайлес" и нескольких важных для латвийского кино премьер 27-летнему Карлису Арнольдсу Авотсу на роду было написано стать спортсменом. Но он вовремя решил свернуть с проторенного "скучного" пути и не прогадал. Сегодня он обласканный критикой и наградными комитетами актер. Но спортивная судьба настигла его и тут — в новом фильме про легендарную баскетболистку Ульяну Семенову Карлис он сыграет главную героиню, своего кумира с детства, о чем актер рассказал в интервью "MVPersonība на Delfi.
За последних несколько лет Карлис Арнольдс Авотс стал настолько популярен, что ему уже не пройти по улице незамеченным. Впрочем, затеряться в толпе ему не дает и выдающийся рост — под два метра (1,97 м). Главные роли в кино и театре ему выделяют одну за другой. Самая шумная премьера этого года — сериал "Советские джинсы". Награды сыпятся как из рога изобилия — латвийские и международные.
А ведь еще каких-то десять лет назад он вполне мог открыть "не ту дверь" - стать профессиональным спортсменом, как и его родители. Новый проект — фильм режиссера Виестура Кайриша «Уля» поможет Карлису объединить две ипостаси. Как это не странно звучит со слов молодого человека, с детства он был буквально одержим биографией Ульяны Семеновой, которую до сих пор считает своим кумиром.
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