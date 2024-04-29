До российского вторжения 2022 года у Полины был бизнес и дом в Мариуполе. После оккупации ее семья бежала из родной страны и осела в Латвии. Женщина работает в маленьком рижском кафе. На жизнь не жалуется. Ее дочь закончила тут школу, муж нашел работу. Все учат латышский. Порталу Delfi Полина рассказала, как выбиралась с охваченной войной оккупированной территории, а теперь пытается сохранить оставшееся там недвижимое имущество, которое могут конфисковать оккупационные власти.

До войны Полина (она просила не называть ее настоящее имя, опасаясь за безопасность близких на оккупированной территории, - прим. ред.) жила в Мариуполе и была владелицей небольшой турбазы на берегу Азовского моря, приносившей скромный доход — по ее словам, менее 20 тысяч евро за сезон. Несколько домиков, пляж, бар, шезлонги, площадки для пикника. Работала, не покладая рук, с апреля по ноябрь.

После оккупации она и ее семья бежали из города. Сейчас Полина живет и работает в Риге и поддерживает связь со знакомыми и родней дома, пытаясь обиняками узнать о том, что происходит с тем, что осталось от дела всей ее жизни.

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