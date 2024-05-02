В этом году, еще задолго до первого матча на чемпионате мира, очередной скандал в латвийском хоккее разжег Элвис Мерзликин, вратарь команды НХЛ "Коламбус Блю Джекетс". В начале тренировочного лагеря в первом и единственном разговоре с латвийскими журналистами он отметил, что СМИ создали такого Элвиса, которого не существует на самом деле. Чтобы постараться понять, какими являются причины обиды хоккеиста и как эта ситуация отразится на результатах сборной Латвии, в этот раз мы обратились только к журналистам. Сразу стоит добавить, что не все согласились говорить публично, не желая ни высказываться совсем откровенно, ни помогать в создании ложного образа.
Элвис Мерзликин как номинальный первый номер – находясь на посту тренеров, было бы таким твое решение сейчас?
Улвис Броже, журналист Sportacentrs.com: "Однозначно. Элвис является лучшим вратарём Латвии. Вместе с Артуром Ирбе они единственные латвийцы, кому удалось стать основными голкиперами своих команд НХЛ, и это статус".
Илмар Стуришка, спортивный журналист"Latvijas Avīze: "Если не попадает Артур Шилов, то Элвис на чемпионате мира проведёт почти все игры. Если Шилов приедет, то будет интересно, как распределится игровое время и как Артур Ирбе справится с характерами. Разумеется, надо обратить внимание и на фактор здоровья, так как Элвис не играл в апреле, но со слов Харийса Витолиньша понял, что никаких ограничений по причине состояния здоровья нет".
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