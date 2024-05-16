В ноябре в США состоятся президентские выборы, и во второй раз в американской истории за кресло президента будут бороться те же кандидаты, что и четыре года назад: демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Потенциальную победу Трампа многие считают угрозой для безопасности ЕС и Украины.

Он будет вести себя так же, как в первый срок. Это очень тревожно, как мне кажется, с точки зрения целей национальной безопасности США, а также наших друзей и союзников. Я думаю, очень вероятно, что он попытается вывести Соединенные Штаты из НАТО. Его советники в последние недели говорили разным людям, в том числе теневому министру иностранных дел Великобритании, что этого на самом деле не произойдет. Но я был с ним на саммите НАТО в 2018 году в Брюсселе, когда он был в полуметре от фактического выхода.