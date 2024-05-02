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При поездках в Россию и Беларусь существуют риски вербовки, шантажа, ложных обвинений, проверки телефона и другие угрозы. Служба государственной безопасности (СГБ) и Министерство иностранных дел (МИД) призывают не посещать эти страны – всего в прошлом году там были задержаны 27 граждан Латвии, и в МИД допускают, что это могли быть в том числе необоснованные и политически мотивированные задержания. При этом туризм в Россию и Беларусь продолжается — некоторые туроператоры предлагают познавательные и оздоровительные поездки в Беларусь, а пассажирские автобусы из Риги в эти страны курсируют несколько раз в день.

При поездках в Россию и Беларусь существуют риски вербовки, шантажа, ложных обвинений, проверки телефона и другие угрозы. Служба государственной безопасности (СГБ) и Министерство иностранных дел (МИД) призывают не посещать эти страны – всего в прошлом году там были задержаны 27 граждан Латвии, и в МИД допускают, что это могли быть в том числе необоснованные и политически мотивированные задержания. При этом туризм в Россию и Беларусь продолжается — некоторые туроператоры предлагают познавательные и оздоровительные поездки в Беларусь, а пассажирские автобусы из Риги в эти страны курсируют несколько раз в день.

По оценке Службы госбезопасности (СГБ), пассажирские перевозки по маршрутам из Латвии в Россию и Беларусь создают риски для национальной безопасности Латвии, расширяя возможности вербовки латвийцев и получения информации для спецслужб недружественных Латвии стран. Кроме того, наличие автобусных рейсов упрощает поездки жителей Латвии в эти страны вопреки неоднократным предупреждениям СГБ и других госучреждений.

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