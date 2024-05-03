После начала полномасштабного вторжения в Украину сотни тысяч антивоенно настроенных россиян покинули РФ. Основных волн эмиграции было две — на рубеже февраля-марта 2022 года и спустя семь месяцев, когда президент страны Владимир Путин объявил о проведении "частичной" мобилизации. Некоторые из уехавших спустя несколько месяцев жизни за границей решили вернуться — на радость пропаганде и на пользу российской экономике.