Весной 2023-го года успешный специалист по маркетингу, создатель агентства BlueWhite, организатор бизнес-завтраков и женских ретритов Алина Лисина решила вместе с дочками переехать из Латвии на Канары. На Delfi историю Алины прочли десятки тысяч человек. Год спустя мы поговорило о том, оправдались ли ее надежды и не хочется ли вернуться назад.

Delfi Plus - пять лет! На этой неделе Delfi Plus исполняется пять лет! Мы решили поговорить с героями наших публикаций еще раз, чтобы узнать, как изменилась их жизнь. За эти пять лет их истории заряжали наших читателей самыми разными эмоциями - вдохновляли, заставляли задуматься, грустить или радоваться.

На тот момент Алина не загадывала, будет отъезд навсегда или временно. "Я даже не говорю про экономический кризис, про ужасающие дороги, про выросшие цены на продукты и коммунальные, которые сравнялись с какой-нибудь Финляндией… — объясняла причины отъезда Алина. — Я говорю про атмосферу, ощущения, когда идешь по городу и кажется, что он вымер. Когда общаешься с людьми, и все знакомые планируют уезжать, когда понимаешь, что твои русские дети, на каком бы языке они ни учились, будут здесь нежеланными".

Свой главный упрек Алина адресовала в адрес радикальных политиков с обеих сторон, которые "раскачивают лодку": "Вместо того чтобы вместе решать экономические проблемы, страна на всех уровнях занята идеологическим противостоянием радикально настроенных людей. Я устала от этого и не хочу, чтобы в этой токсичной среде росли мои дети. Для меня главная ценность жизни — это свобода, и в данный момент, несмотря на то что страшно, я чувствую, что реализую ее в полной мере".

Оправдались ли ожидания Алины? Получила ли она то, к чему стремилась? Как жить в чужой стране? Это мы подробно обсудили год спустя, когда Алина выкроила время, ожидая рейс в аэропорту Парижа.

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