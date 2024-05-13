Весной 2023-го года успешный специалист по маркетингу, создатель агентства BlueWhite, организатор бизнес-завтраков и женских ретритов Алина Лисина решила вместе с дочками переехать из Латвии на Канары. На Delfi историю Алины прочли десятки тысяч человек. Год спустя мы поговорило о том, оправдались ли ее надежды и не хочется ли вернуться назад.
На тот момент Алина не загадывала, будет отъезд навсегда или временно. "Я даже не говорю про экономический кризис, про ужасающие дороги, про выросшие цены на продукты и коммунальные, которые сравнялись с какой-нибудь Финляндией… — объясняла причины отъезда Алина. — Я говорю про атмосферу, ощущения, когда идешь по городу и кажется, что он вымер. Когда общаешься с людьми, и все знакомые планируют уезжать, когда понимаешь, что твои русские дети, на каком бы языке они ни учились, будут здесь нежеланными".
Свой главный упрек Алина адресовала в адрес радикальных политиков с обеих сторон, которые "раскачивают лодку": "Вместо того чтобы вместе решать экономические проблемы, страна на всех уровнях занята идеологическим противостоянием радикально настроенных людей. Я устала от этого и не хочу, чтобы в этой токсичной среде росли мои дети. Для меня главная ценность жизни — это свобода, и в данный момент, несмотря на то что страшно, я чувствую, что реализую ее в полной мере".
Оправдались ли ожидания Алины? Получила ли она то, к чему стремилась? Как жить в чужой стране? Это мы подробно обсудили год спустя, когда Алина выкроила время, ожидая рейс в аэропорту Парижа.
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