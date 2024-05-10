Российская индустрия пропаганды узурпирует наследие философа Иммануила Канта и переворачивает теории великого мыслителя, чтобы оправдать нынешнюю войну в Украине. В ходе этого процесса на Калининградскую конференцию привезли некоторых западных политиков, кроме того, в негативно ключе обсудили и страны Балтии.

Российская индустрия пропаганды узурпирует наследие философа Иммануила Канта и переворачивает теории великого мыслителя, чтобы оправдать нынешнюю войну в Украине. В ходе этого процесса на Калининградскую конференцию привезли некоторых западных политиков, кроме того, в негативно ключе обсудили и страны Балтии.

С одной стороны, в центре этой истории — великий деятель мировой философии Иммануил Кант, родившийся 300 лет назад в апреле. Кант родился и работал на территории тогдашнего Кенигсберга. Хотя это был полностью немецкий город, при жизни Канта он был ненадолго завоеван русскими. После Второй мировой войны Кенигсберг вместе с окружающей его Восточной Пруссией был передан Советскому Союзу, а город был переименован Союзом в Калининград.

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