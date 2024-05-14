"Я лежала в собственной крови и фекалиях и чувствовала себя ужасно". "Доктор дождалась схваток и ввела руку мне во влагалище - я почувствовала боль". "Я до сих пор отчетливо помню, как она сидела передо мной и смотрела на мою промежность с выражением полного отвращения на лице - я чувствовала себя такой униженной". "Моего сына вырвали из моей утробы - по-другому и не скажешь" - эти цитаты не из фильма с элементами ужасов, а из опыта Линды Гатини во время первых родов в феврале 2019 года в Елгавской городской больнице. Сейчас она мама двоих детей. Вторые роды были домашними. Спустя пять лет после насилия, которое она пережила во время рождения сына, Линда наконец-то пришла в себя и может спокойно говорить об этом.

"Я лежала в собственной крови и фекалиях и чувствовала себя ужасно". "Доктор дождалась схваток и ввела руку мне во влагалище - я почувствовала боль". "Я до сих пор отчетливо помню, как она сидела передо мной и смотрела на мою промежность с выражением полного отвращения на лице - я чувствовала себя такой униженной". "Моего сына вырвали из моей утробы - по-другому и не скажешь" - эти цитаты не из фильма с элементами ужасов, а из опыта Линды Гатини во время первых родов в феврале 2019 года в Елгавской городской больнице. Сейчас она мама двоих детей. Вторые роды были домашними. Спустя пять лет после насилия, которое она пережила во время рождения сына, Линда наконец-то пришла в себя и может спокойно говорить об этом.

Линда и ее муж воспитывают пятилетнего сына и трехлетнюю дочь. Оба ребенка счастливые, улыбчивые и активные. И Линда, спустя пять лет после эмоционального, физического и, по ее словам, сексуализированного насилия, которому она подверглась во время своих первых родов, сумела пройти через все это и больше не вспоминает о том ужасном дне. Что с тех пор изменилось в жизни Линды и в системе в целом? О том, как женщина пережила свои первые роды, читайте здесь.

Delfi Plus - пять лет! На этой неделе Delfi Plus исполняется пять лет! Мы решили поговорить с героями наших публикаций еще раз, чтобы узнать, как изменилась их жизнь. За эти пять лет их истории заряжали наших читателей самыми разными эмоциями - вдохновляли, заставляли задуматься, грустить или радоваться.

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