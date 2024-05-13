Foto: Kadrs no video

Инфраструктура латвийских тюрем давно устарела и не отвечает современным стандартам. По этой причине в Латвии не только занимаются реновацией действующих исправительных учреждений, но и строят новую, современную тюрьму в Лиепае. Планируется, что инфраструктура новой тюрьмы также даст больше возможностей для содействия ресоциализации заключенных.

Инфраструктура латвийских тюрем давно устарела и не отвечает современным стандартам. По этой причине в Латвии не только занимаются реновацией действующих исправительных учреждений, но и строят новую, современную тюрьму в Лиепае. Планируется, что инфраструктура новой тюрьмы также даст больше возможностей для содействия ресоциализации заключенных.

Из шести зданий тюремного комплекса на сегодня полностью построены два. Продолжается возведение последнего этажа и крыши двух крупнейших корпусов - жилых помещений для заключенных. Ведутся работы и над остальными зданиями.

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