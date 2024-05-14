В Театре Чехова прошла премьера спектакля известного российского режиссера Юрия Бутусова "Гоголь. Портрет", а следом — обсуждение поднятой в постановке острой темы: должен ли художник отвечать за то, что натворил? Или, наоборот, за то, что его искусство не предотвратило. Дискуссию в цикле "Без точек над I" провел профессор Латвийской академии художеств, доктор искусств Денис Ханов.
История художника, который не выдержал искушения легкого пути и за хорошие деньги начал служить дьяволу. В сегодняшнем мире, когда люди искусства зачастую становятся орудием манипуляции умами, повесть Гоголя "Портрет" звучит особенно жутко. С другой стороны, может ли художник выражать в публичном пространстве все, что ему в голову взбредет? Полная свобода самовыражения или границы все же есть? Тогда кто их ставит? А кто будет отвечать за последствия? А если художник хотел высказаться, но побоялся — он останется художником?
Ответы на эти вопросы можно искать в постановке Бутусова. Свои версии попытались дать приглашенные на обсуждение эксперты.
Что думают авторы спектакля?
"Марионетки дьявола у Гоголя разрушительны, смертоносны, но вред, который они могут принести, всё же соразмерен возможностям человека. Марионетки дьявола сегодня имеют в своем распоряжении баллистические ракеты и ядерный арсенал..." - говорит драматург написанной для постановки Бутусова пьесы Эстер Бол.
"Это история про изменения, которые человек способен совершить с собой, как может себя обезобразить, обезличить, обездушить. Тема вечная, но сейчас — особенно актуально разобраться, как остаться человеком и не превратиться в животное, как сохранить достоинство", - пояснил в интервью Delfi Юрий Бутусов.
Сам он убежден, что компромиссы с властью бессмысленны: "Для меня все началось с того, что потребовали убрать украинскую музыку из спектакля "Бег". Стали требовать исключать какие-то тексты из спектаклей, связанные с антивоенной темой - например, текст "Тот, кто начинает войну - уже мёртв". Спектакль был поставлен в 2018 году, а в 2022-м приказали убрать. Я боролся. Там был большой и серьезный монолог, который полностью хотели вырезать — в итоге его оставили, а эту фразу отстоять не удалось – ее убрали, а через какое-то время и весь спектакль убрали".
Когда началась война в Украине, режиссер Юрий Бутусов покинул Россию. Сегодня он живет и работает в Европе. Не смогла оставаться на родине и драматург Ася Волошина — новую жизнь она начала под творческим псевдонимом Эстер Бол, созвучным ее чувству "острая боль".
Случайное совпадение, но примечательно: в спектакле заняты как артисты, давно состоящие в труппе, так и актеры из Украины, Беларуси и России, которые обрели пристанище в Риге, покинув родину и не став художниками на содержании преступной власти.
Премьера спектакля прошла 11 мая.
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