Volvo — вторая по популярности марка подержанных автомобилей в Латвии, Чаще покупают только немецкие BMW. Какими бы надежными и качественными не казались автомобили этой шведской марки, время и зимние дороги берут свое - Volvo, проехавшая по латвийским дорогам 18 лет, может проржаветь настолько, что сваривать в машине уже нечего. Такой вывод в соцсетях обнародовал автомеханик Юрис Попов, которого знакомые зовут Autospecu Jurka.
Volvo — вторая по популярности марка подержанных автомобилей в Латвии, Чаще покупают только немецкие BMW. Какими бы надежными и качественными не казались автомобили этой шведской марки, время и зимние дороги берут свое - Volvo, проехавшая по латвийским дорогам 18 лет, может проржаветь настолько, что сваривать в машине уже нечего. Такой вывод в соцсетях обнародовал автомеханик Юрис Попов, которого знакомые зовут Autospecu Jurka.
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