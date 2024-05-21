Чем ближе выборы Европарламента, тем больше вопросов у избирателей, чем же занимаются евродепутаты в Брюсселе и Страсбурге, получающие за свою работу ежемесячно "на руки" почти по 8 тысяч евро. Delfi изучил результаты политической деятельности латвийских представителей, а также самые громкие скандалы с их участием.
Чем ближе выборы Европарламента, тем больше вопросов у избирателей, чем же занимаются евродепутаты в Брюсселе и Страсбурге, получающие за свою работу ежемесячно "на руки" почти по 8 тысяч евро. Delfi изучил результаты политической деятельности латвийских представителей, а также самые громкие скандалы с их участием.
Искусство быть важным
Эффективность деятельности евродепутата можно оценивать по разным критериям: можно считать количество выступлений, опубликованных пресс-релизов, написанных постов в соцсетях, однако в самом Европарламенте главным показателем продуктивности и влиятельности политика является статистика его работы по докладам и резолюциям. Доклад может касаться новых норм европейского законодательства или позиции Европарламента по определенным вопросам. Каждый доклад в итоге должен быть утвержден парламентским большинством.
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